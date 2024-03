Fina descubre que Claudia se ha estado viendo con Tasio y le aconseja que lo olvide, ¿le hará caso?

Fina pilló a Claudia y a Tasio hablado a solas a la salida de la fábrica y enseguida ató cabos: ¡El exnovio de Carmen era el chico misterioso del que les había estado hablando su nueva compañera de habitación!

Aunque Fina prefirió guardar silencio y no interrumpió la conversación en su momento, al ver a su amiga llorando en la habitación, intuye lo que le ocurre y la anima a desahogarse con ella: “¿Claudia estás bien? Es Tasio, ¿verdad?”.

Claudia se rompe a llorar con su amiga y le jura que no sabía que Tasio era el novio de Carmen cuando tuvo la cita con él. Fina trata de tranquilizarla y le asegura que la culpa no es suya sino de él, que es un mujeriego que sólo mira por él mismo. Además, le advierte que debe dejar de verlo si no quiere sufrir.

“Tú no le conoces todavía, pero Tasio miente más que habla. Tienes que olvidarte de él”, le aconseja Fina a su amiga. Aunque Claudia es consciente de que eso le va a costar mucho trabajo porque se ha ilusionado con él, intentará hacerlo. ¿Lo conseguirá?