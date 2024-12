Fina le confiesa a Marta lo que Santiago le hizo en prisión: “No he sido capaz de decirte la verdad porque ha sido muy doloroso”

Fina está muy distante con Marta desde que salió de la cárcel. Allí, Santiago la agredió e intentó abusar de ella y desde entonces, la joven está en shock.

Está muy distante de Marta ya que no quiere contarle lo que pasó, pero la joven De la Reina está cada vez más preocupada. Ya no sabe como ayudar a Fina.

Marta pensó que al volver a la casita del bosque todo se le pasaría; pero Fina sigue muy distante e, incluso, se fue corriendo cuando la joven recordó este terrible episodio.

Marta le dice a Fina que no sabe que más puede hacer para que vuelva a ser la Fina de antes y para intentar entender por todo lo que ha pasado. Entonces, la joven abre su corazón y le cuenta a Marta lo que Santiago le hizo en prisión.

“Si no llegan a aparecer los guardias, me hubiera violado”, Marta no puede reprimir las lágrimas al escuchar el doloroso relato de Fina.

Fina le pide perdón por no haber asido capaz de habérselo contado y Marta abraza a la joven mostrándole todo su apoyo.