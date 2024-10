Damián le pide ayuda a Fina para interceder con Marta pero... ¡Ella se niega!

Damián ha hecho una visita a la hija de Isidro, se ha quedado muy preocupado al ver a su hija con los Valero tan a gusto y cómoda. ¡Quiere que también suceda con él!

El patriarca se ha desahogado con Fina y le ha confesado que su conversación con Marta actualmente "no es muy fluida".

La joven ha echado balones fuera y se ha desentendido un poco... ¡No parece que quiera ayudar mucho al padre de su novia!

"También soy capaz de hacer cosas buenas"; le ha explicado a la joven. Él quiere arreglar las cosas con su hija y no sabe cómo hacerlo, ya que después de que saliera la a la luz el secreto de la muerte de Valentín, Marta está aun más enfadada con él.

"Solo quiero que Marta me perdone, te ruego que me des pistas de cómo puedo hacer..." ¡Pero Valero no está por la labor!

Le ha echado en cara todo el daño que les ha hecho a las dos... ¡Y le ha dejado claro que no le ayudará! ¡él debe entender que Marta solo quiere ser libre!

¿Qué pasará a partir de ahora?