¡Los chanchullos de Jesús, al descubierto! Joaquín le confiesa a Andrés que su hermano ha comprado lavanda a sus espaldas

Joaquín se ha cansado de soportar las humillaciones de Jesús y ha decidido seguir los consejos de su mujer: acercarse más a su primo Andrés, que será el que herede la empresa cuando su padre falte. En Jesús ya sabe que no puede confiar, por eso ha decido, de alguna manera, cambiarse de bando.

Joaquín aprovecha un reunión con su primo para destapar el gran secreto de Jesús: "Ha comprado una buena partida de lavanda a la empresa de Olite a pesar de que vosotros no disteis vuestra aprobación". ¡Andrés no puede creerse lo que está escuchando!

Joaquín confiesa que pretendía guardarle el secreto a Jesús, pero se ha cansado de ser su perrito faldero. "Yo hasta ahora he complido con todo lo que se me ha ordenado y no te imaginas lo que me he dejado humillar, pero todas las personas tenemos un límite", se desahoga Joaquín.

Andrés aprovecha la ocasión para contarle a su primo que ha descubierto lo que ocurrió entre Valentín y Clotilde y, por eso, últimamente había entendido mejor el comportamiento de Jesús. ¿Le echará Andrés en cara a su hermano la compra de la lavanda?