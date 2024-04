Carmen le pide permiso a Claudia para volver con Tasio, pero ella le advierte: “No ha cambiado”

Carmen le ha confesado a Claudia todo lo que pasó con el director de cine y cómo se propasó con ella. Tasio la avisó de que eso pasaría, pero ella no le hizo caso.

Ahora, la joven, está rota de dolor y él se ha convertido en su mayor apoyo. Es cierto que en el pasado le hizo daño, pero siente que está cambiando con ella... ¿Es eso verdad?

Claudia, al escuchar lo que le ha contado su amiga, le ha mostrado apoyo absoluto por el trauma que la han tenido que dejar. Sin embargo, en lo que a Tasio respecta, no puede decirle lo mismo. Ella cree que no ha cambiado y que no lo va a hacer.

¡Tasio se la jugó a Claudia! ¿Por qué no lo iba a hacer con Carmen?

Le ha advertido de que el joven no es trigo limpio. ¿Volverá a darle Carmen una oportunidad?