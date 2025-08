¿Manipulación o casualidad? Cristina y Andrés ya no confían en Gabriel

Cristina y Andrés han expresado sus dudas sobre la conducta de Gabriel, quien desde su llegada ha estado supuestamente implicado en varios incidentes dentro de la empresa. Andrés ha señalado que: "Desde que Gabriel entró, no hace más que colgarse medallas por solucionar problemas que, en el fondo, él mismo ha provocado”.

Cristina, por su parte, ha recordado un episodio ocurrido en el laboratorio, cuando Gabriel entró fuera de horario y la situación terminó con un beso inesperado. “Yo pensé que lo hacía porque le gustaba, pero al día siguiente me dijo que no volvería a pasar. Entonces no sé si ese beso fue para distraerme, para aprovecharse…”, ha confesado.

Ambos han coincidido en que necesitan pruebas concretas antes de tomar decisiones, pero la tensión en torno a Gabriel no deja de aumentar.