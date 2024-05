Capítulo 54 de Sueños de libertad, 10 de mayo: Las cosas se ponen tensas para Marta y Fina, Jaime les pisa los pies mientras la enfermedad de Isidro avanza

Desde que Jesús descubrió que era infértil, y que no es el verdadero padre de Julia, no puede evitar verla de forma diferente, y no consigue tratarla igual. Además, para evitar sospechas, le ha pedido a su mujer que diga que es ella quien tiene problemas de fertilidad.

El secreto de su embarazo le pesa a cada día más a Claudia. La joven no es capaz de confesarle a nadie lo sucedido por miedo a su reacción, y comienza a alejarse cada día mas de todos sus seres queridos. Algún día se desvelará la sorpresa, pero… ¿será capaz de contarlo antes?

A pesar de la llegada de Jaime, Marta es incapaz de olvidarse de Fina, y ambas deciden escaparse en secreto a Madrid y visitar su nuevo apartamento donde, finalmente, podrán dar rienda suelta a su amor.

Desde que se enteró de que era un hijo ilegítimo, Tasio no ha parado de buscar a su verdadero padre, y, tras conseguir sacarle algo de información a su madre, por fin se lanza en la búsqueda de su progenitor.

Por otro lado, el nuevo operario Gonzalo cada vez tiene una relación más estrecha con los Merino, ganándose su confianza completamente. Además, se ha interesado mucho por el lanzamiento de la nueva colonia Anhelos de mujer… ¿Tendrá alguna intención oculta?

Y el confrontamiento de Fina e Isidro está haciendo que el hombre se olvide cada de más de cuidar su enfermedad, provocando graves confrontamientos con Digna. ¿Será capaz de perdonar a su hija?

