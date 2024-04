Isidro continúa castigando a Fina por su sexualidad: “A tu madre la habrías matado de un disgusto”

Isidro ve a su hija como una extraña desde que ella le confesó que se había enamorado de una mujer. El chófer no puede entender que Fina haya seguido ese camino después de la educación que su mujer le dieron de pequeña y por eso ya ni siquiera quiere hablar con ella.

Fina va a ver a su padre a casa con la esperanza de que haya recapacitado. Aunque sabe que no lo va a entender, confía en que la acepte cómo es por el amor tan grande que se tienen. ¡Pero todo apunta a que eso no va a suceder en un futuro cercano!

“Lo que más me duele es lo engañado que me has tenido”, comienza diciéndole Isidro. Fina trata de hacerle ver lo importante que es su apoyo para ella en estos momentos, pero él le asegura que ya no la necesita. “Ya no te puedo ver como a mi hija”, es una de las muchas frases hirientes que el chófer le dice a Fina.

“Lo mío no tiene remedio, pero lo tuyo sí, si quisieras”, le dice el chófer a su hija insinuando que está enferma. ¡La joven ya no sabe que hacer para que su padre la acepte! ¿Cambiará Isidro algún día de opinión?