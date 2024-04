Capítulo 40 de Sueños de libertad; 19 de abril: Carmen se enfrenta a Marta y rechaza a Tasio

Carmen no entendía las continuas visitas de Marta y Fina a Madrid y por eso decidió plantarle cara a su jefa para preguntarle si había dejado de confiar en ella. Después de no obtener una respuesta satisfactoria por su parte, Tasio la sorprendió pidiéndole matrimonio en mitad de la tienda, pero ella le dijo que no. Aunque quería continuar con la relación, ve muy precipitado casarse ahora.

Por otro lado, la tensión entre los hermanos Merino no dejó de crecer. Luis no piensa perdonar la traición de su hermanos, mientras que Joaquín ha comenzado a tener problemas en su vida laboral y personal por culpa de la bebida. Gema y él protagonizaron una tensa discusión, en parte, por la bebida.

Begoña nos robó el corazón con el momento tan especial que protagonizó junto a su madre. Aunque tardó una semana en ir a verla después de descubrir la verdad, la enfermera pudo abrazar a la que durante muchos años vio como su tía llamándola mamá. ¡Sin duda, uno de los momentos más especiales que hemos vivido en la serie hasta ahora!

Además, ajeno a las preocupaciones de su mujer, Jesús continúa con sus ambiciosos planes cerca de la empresa, mientras teme que la vuelta de su hermano de la luna de miel pueda entorpecer las ideas que tiene en mente. ¿Cómo será la convivencia en casa de los De la Reina a partir de ahora?