Begoña visita a Andrés en la cárcel y le pide que no se rinda: “Te juro que voy a hacer lo que sea para sacarte de aquí”

Por fin ha ocurrido lo que parecía imposible. Begoña ha podido visitar a Andrés y mostrarle todo su apoyo.

El joven, que se había peleado con otro preso, no puede creerlo y le dice a la joven que de todas las personas que han ido a visitarlo a la que verdaderamente quería ver era a ella.

Andrés le cuenta que Don Pedro también ha ido a visitarlo y que le ha pedido que venda sus acciones de la empresa, pero Begoña le pide que no lo diga ni en broma porque él no mató a Víctor y si le da sus acciones a don Pedro, ahí estaría confirmando que es el asesino cuando no es verdad.

Begoña le dice que toda la familia cree en su inocencia y que no debe rendirse porque muy pronto va a salir de allí. ¡Ella se va a hacer hasta lo imposible porque así sea!

“Muy pronto estarás en casa y todo esto no habrá sido más que una terrible pesadilla”, le dice ella.