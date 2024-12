Begoña le pide a Digna que le ayude a ganarse a Julia de nuevo

Begoña está desolada porque la niña no quiere pasar tiempo con ella y no para de rechazarla. Desde que les pilló a Andrés y a ella, no se lo perdona.

Digna ha sido testigo de cómo ha tratado Julia a su madre, está muy enfadada.

"¡Quiero que me dejes en paz!" le ha dicho gritándola.

Digna ha consolado a Begoña, todo el mundo puede cometer errores, y ella no deja de ser la madre de la niña. "Has cometido un gran error, pero le puede pasar a cualquiera"; le ha dicho la matriarca.

Para ella, lo más importante es la seguridad de Julia, y eso depende de Begoña, por ello le va a ayudar a recuperar su confianza.