Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gema confesará a Joaquín toda la verdad

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Gema estará cada vez más agobiada. Begoña no para de presionarla con saber que habló con Víctor el día de su muerte y cree que Andrés debería saber que el hijo que espera María no es suyo...¡si no de Víctor!

La joven no podrá más y, tras un ataque de ansiedad, le acabará confesando toda la verdad a Joaquín. ¿Qué pasará hora?, ¿Joaquín se lo contará a su primo?

Luis y Luz volverán de Barcelona tras su íntima boda, pero Digna se enfadará mucho con su hijo porque que se hayan casado sin ella y sin la familia.

Además, Manuela pondrá en peligro la vida de la pequeña Julia al darle a probar unas croquetas que tenían nuez y es algo a lo que la niña es alérgica. ¿Se pondrá bien?

Jesús y Joaquín volverán a enfrentarse por el proyecto del balneario. ¿Podrán llegar a un acuerdo?

¡No te pierdas todo lo que va a pasar en el próximo capítulo!