María presiona a Gema para que mantenga oculto su secreto: “Dime que puedo confiar en ti”

Begoña se acerca a Gema ya que sabe que ella fue de las últimas personas que vio a Víctor con vida.

La enfermera no va a parar hasta descubrir toda la verdad y Gema sale del paso como puede para no traicionar a su amiga María.

Nerviosa, Gema se lo cuenta todo a María para advertirle que Begoña no para de preguntarle y quizás ha llegado el momento de que confesara la verdad.

Sin embargo, María no piensa hacerlo. Sabe que, si le cuenta a Andrés que el bebé que espera no es suyo, ella irá a la cárcel pues ya no habrá nada que le proteja y él irá corriendo a los brazos de Andrés.

María presiona a Gema para que mantenga oculto su secreto y le pide que no le falle.

“Tienes la llave de mi fututo”, le dice María a una Gema que se encuentra entre la espada y la pared, aunque le acaba prometiendo que puede confiar en ella. ¿Qué pasará?