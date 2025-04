¡Alegría en los Merino! Luis ha despertado y ha recuperado el olfato

Luis ha despertado por fin. Tras la complicada operación de urgencia a la que fue sometido, el perfumista ha estado unos días sin conocimiento, haciendo que la familia Merino estuviera muy preocupada por su salud. ¡Casi pierde su vida!

La familia Merino vive con alivio esos momentos, Luis les agradece haber estado ahí, sin poder evitar emocionarse. Toma conciencia de lo grave que ha estado y lo que han debido sufrir los suyos.

Mientras hablaban, ha comenzado a detectar el perfume de su madre, y los tipos de olores que tenía... ¡Ha recuperado el olfato!

Joaquín, Luz y Digna no podían estar más felices, no solo ha salido bien la operación, si no que se ha recuperado de la anosmia.

¿Conseguirá volver pronto a casa?