Capítulo 86 de Sueños de libertad, 25 de junio: ¿Rupturas conyugales? ¡Todos los matrimonios de la familia De la Reina en problemas!

En el último episodio de Sueños de libertad hemos visto como las cosas se ponían revueltas en la casa De la Reina. ¡Todos los matrimonios están en problemas!

Jaimeha pillado la relación entre Marta y Fina, y está en shock. La joven ha tenido que darle explicaciones sobre cómo surgió mientras él no estaba, pero el doctor no ha creído lo que decía su mujer. Está profundamente dolido y decepcionado, ¿conseguirá Marta que le perdone?

¡Los dos han tenido una fuerte discusión! Marta teme que se lo cuente a su padre y al resto de la familia... ¿las delatará?

Por su parte, María está profundamente disgustada con la decisión de Andrés de quedarse en Toledo de forma permanente y no marcharse a Olite. Cree que lo hace porque está enamorado de Begoña y quiere estar con ella. Él le dice que no, pero parece no creerle...

Jesúsha conseguido volver a ganarse el cariño de Julia, y parece que la pequeña le ha perdonado... ¡Pero Begoña no lo hará de ninguna de las maneras! Le ha vuelto a dejar muy claro que no le perdonará y que se acuerda de cada segundo del incidente del disparo. Jesús se ha quedado muy triste... ¿Logrará que le perdone?