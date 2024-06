Capítulo 74 de Sueños de libertad; 7 de junio: Andrés y Begoña desatan su amor en plena crisis familiar y Damián les descubre

La partida de Andrés y María hacia Olite parece inevitable, y aunque es consciente de que es la mejor decisión, se niega a marcharse sin antes declarar todos sus sentimientos a la persona que realmente ama.

Y Begoña lamenta la marcha del hermano de Jesús tanto como él. Tanto, que por fin han dado rienda suelta a su amor en las profundidades del bosque. Sin embargo, han sido descubiertos por Damián, que se ha quedado boquiabierto con lo descubierto ¿Qué hará el patriarca de los De la Reina tras descubrir toda la verdad?

Mientras, Gema decide irse a un evento ella sola a Madrid, y María no duda en acompañarla. Durante el viaje, la mujer de Andrés recibe la noticia de su mudanza a Olite, y no puede estar más contenta por las novedades. Pero Gema no duda en abrirle los ojos a su amiga. ¿Cómo reaccionará la joven?

Y por su parte, Tasio y Carmen han descubierto que Claudia quiere tener el hijo sola, pero ambos le han mostrado todo su apoyo. ¡Tasio incluso ha pedido que se conozca toda su historia para que su hijo sepa quién es su verdadero padre!¿Saldrá todo tan bien como planean?

Además, una grave noticia sacude la relación entre Marta y Jaime. Tras decidir que iban a ser padres, parecía que todo iba viento en popa y los problemas de pasado se habían quedado atrás. Pero una nueva tormenta ha sacudido la familia: Jaime ha descubierto que tiene un tumor cerebral. ¿Se lo contará a Marta?

¡No te pierdas todo esto y mucho más en el último capítulo de Sueños de libertad!