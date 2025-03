Capítulo 268 de Sueños de libertad; 18 de marzo: Jesús se hace con una pistola y deja claro que su prioridad es Julia

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

Jesús ha pedido a Digna y Damián volver a ser director de Perfumerías de la Reina a cambio de no irse a Brossard y así no marcharse a París con Julia; sin embargo, tanto los Merino como los De la Reina, le han dejado claro que no. ¡Por lo que se irá sí sí a Francia con la niña!

Damián ha sido incapaz de arreglar las diferencias con su hijo, y ambos han terminado más separados que nunca.

Fina lo está pasando muy mal por la boda de Marta y Pelayo, y ha tomado la decisión de no asistir allí, pero con el corazón hecho un puño.

Claudia ha intentado animar a su amiga y le ha aconsejado ir a ver a Marta antes del enlace, ¿le hará caso?

Jesús también ha descubierto la cara oculta de Jesús ya que está engañando a Digna: quiere echar a Joaquín de la dirección de la empresa. Carpena le ha amenazado de vuelta y Jesús, que tiene miedo por su vida, ha adquirido una pistola.

