Capítulo 222 de Sueños de libertad; 13 de enero: Andrés se aleja definitivamente de Begoña y acepta formar una familia con María

Begoña y Andrés se habían reconciliado, pero todo ha cambiado desde que María ha anunciado que está esperando un bebé. Begoña y Andrés no quieren que ese bebé se conviertan en una víctima.

Por eso, aunque no se han dejado de querer, la enfermera y el empresario han decidido poner punto y final a su historia de amor. Mientras tanto, Andrés ha dado un importante paso con María y ha aceptado hacerse cargo de ese bebé. ¡Lo que no se imagina es que ese bebé no es suyo!

Además, Santiago ha regresado y ha vuelto a amenazar a Marta. Quiere contar que tiene una relación con Fina y que la metan en la cárcel.

Por otro lado, Leonor sigue haciendo de las suyas y Claudia empieza a perder la paciencia. ¡No le gusta nada el comportamiento de su nueva compañera!

Y Damián quiere enmendar sus errores con Tasio y le dice que quiere...¡reconocerlo como hijo suyo y que sea un De la Reina! ¡El operario se ha quedado sin palabras!

