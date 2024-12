Capítulo 210 de Sueños de libertad; 23 de diciembre: Begoña y Jesús por fin respiran aliviados, ¡Julia está fuera de peligro!

En el capítulo de hoy...

Luz ha dado el alta a Julia. La niña ha estado muy grave, pero por fin ha superado la tosferina. Begoña y Jesús, que han acercado posturas tras la enfermedad de Julia, celebran la buena noticia.

Don Pedro sigue empeñado en vengar la muerte de su hijo y le pide a Damián que despida a su hijo de la fábrica. El patriarca dejará está importante decisión en manos de su hijo. Será Andrés el que decida si debe abandonar o no la empresa familiar. ¿Qué hará?

Por otro lado, Jesús ha descubierto que los Merino han comprado las tierras que iba a comprar él y le declara la guerra a sus primos.

Damián ha tomado cartas en el asunto y le ha ofrecido a Santiago una gran cantidad de dinero con la condición de que retire la denuncia contra fina y se aleje de ella y su familia para siempre.

Además, Claudia le ha dicho a Andrés que ella no está enfadada con él y que no deben culparle de la muerte de Mateo porque él no es el culpable y lo que pasó fue un accidente.

