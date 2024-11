Capítulo 193 de Sueños de libertad; 27 de noviembre: Tasio intenta acercarse a Jesús, pero él le desprecia

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Tasio se quedó muy triste cuando intentó un acercamiento con su hermana Marta y ella lo rechazó. Sin embargo, tras una charla con Carmen; Marta habla con Tasio y le pide perdón.

Cree que ha sido demasiado dura con él tras conocer que eran hermanos y le pide a Tasio empezar de cero.

El joven también intenta que las cosas entre Jesús y él mejoren, pero su hermano no va a ponerle las cosas fáciles y le dice que es una vergüenza para los De la Reina.

Por otro lado, Gema sigue pensando que Joaquín le oculta algo y decide preguntarle a Miriam si sabe lo que pasa a su marido. Incluso llega a pensar que Joaquín podría estar enfermo sin saber que él y su secretaria se besaron a escondidas.

A Santiago no le sirve las infinitas ocasiones en las que Fina le ha dicho claramente que no quiere nada con él. Santiago no para de insistir. ¡Se ha obsesionado con ella!

El joven va más allá y, con violencia, intenta… ¡besar a Fina! Afortunadamente, Carmen llega pasara salvar a su amiga y poner a Santiago en su sitio.

María creía que las cosas con Andrés iban a mejorar. Estaba muy ilusionada tras dormir en la misma habitación con él, sin embargo… ¡se equivocaba! Ha llegado la solicitud de nulidad matrimonial de Andrés y se derrumba. Aunque tiene claro, que no va a permitir que nadie le robe a su marido.

