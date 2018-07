Megan Montaner: "'Sin Identidad' es una historia de traición y venganza"

Megan Montaner es María Fuentes en 'Sin Identidad', una chica de 26 años que vive en un entorno de clase social alta, con una familia conservadora.

La actriz en un descanso de rodaje nos cuenta que María es abogada pero que también colabora en una Fundación de ayuda a los discapacitados que es lo que más le gusta.

En palabras de la actriz, "María es una chica bastante sencilla a pesar de lo que le rodea, es humilde y muy cariñosa".

Todo cambiará para María en un momento dado cuando recibe una notica que no se espera y da un vuelco a su vida. No sólo es una niña adoptada, si no que pertenece a una red de robos de bebés.

Es en ese momento, nos cuenta Megan Montaner, cuando María empezará una investigación junto a Pablo y Juan para esclarecer la verdad en torno a su origen.

"Empezará a jugar con fuego, será traicionada y tendrá que resurgir de las cenizas para vengarse"

Es la historia de una traición y una venganza, relata la actriz.

Durante la entrevista también nos ha hablado sobre la relación con sus padres adoptivos de la que nos cuenta, es muy estricta, "pero hay mucho amor, porque ellos han hecho todo lo posible por que a su hija le vaya todo bien en la vida".

Pero la búsqueda de su madre biológica se convertirá en una obsesión puesto que le invaden mil preguntas. En ese sentido, María va a tener suerte, "no le será muy difícil llegar hasta la madre", confiesa Montaner.

El encuentro con Fernanda (Victoria Abril) es uno de los momentos clave para ella. "Cuando encuentra a Fernanda descubre que son la noche y el día, su madre es muy humilde y con un pasado muy oscuro... pero a pesar de las diferencias, si que hay algo latente de una madre y una hija y poco a poco irán llevándose bien a pesar de las diferencias", nos dice.

Pero no será lo único que descubra. María tiene otra hermana, alguien más reticente a encontrarse con la verdad. Por eso, la relación con Amparo (Verónica Sánchez) será truculenta.

Megan Montaner confiesa estar viviendo un momento profesional espléndido y sonríe cuando le preguntamos cómo está siendo trabajar con Victoria Abril. De la veterana actriz nos ha contado que es una persona muy real y muy generosa que se toma muy en serio su trabajo.

Tampoco hemos querido dejar pasar la oportunidad de preguntarle sobre el amor en la serie y si María tendrá tiempo para ello entre tanta investigación y sed de venganza. Megan nos ha hablado de la aparición de Juan (Daniel Grao), alguien que le hace sentirse muy bien, con quién tiene mucha afinidad... "él la cuida, le trata bien... Juan la protege, le apoya... es una relación muy bonita" nos reconoce sonriente.

La actriz no ha querido despedir la entrevista sin mandar un saludo y animar a los espectadores a ver la serie porque está convencida de que va a gustar mucho.