“¿Me estabas mirando, cerdo?”, así viven en la corrala de Alicia sin puertas, ni intimidad

Gregorio ha perdido su casa y su empleo, y por ello se ha visto necesitado de la ayuda de sus hijos, al menos, de manera temporal.

Ellos han decidido echarse a suertes quien acoge a su padre… ¡Y le ha tocado a Alicia!

Gregorio se levanta, y a parte de estar en una casa que no es la suya, lo de dormir con un desconocido roncando en el colchón de al lado no le gusta mucho…

En el salón conoce a Julio, que no para de mirar a Alicia mientras se ducha, ya que no hay puertas en la casa y así se lo explica a Gregorio: “Aquí nada de puertas, tenemos transparencia, no hay barreras”.

¿Cómo lidiará Gregorio con convivir con desconocidos y encima sin intimidad?