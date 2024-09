El villano que ha acabado ablandando su corazón: así ha sido el paso de Yekta por Secretos de familia

¿Quién nos iba a decir al principio de esta historia que íbamos a acabar adorando a Yekta? Aunque el abogado no es perfecto y no se ha portado bien con todo el mundo, con el tiempo, ha intentado ser mejor persona y hemos acabado cogiéndole cariño.

Sin duda, Yekta ha sido uno de los personajes que más ha evolucionado en esta historia y, aunque nos ha hecho disfrutar y sufrir a partes iguales, nos ha regalado momentazos que necesitamos recordar. ¿Cuál ha sido tu favorito?

Su empeño por hacer sufrir a Ceylin

Yekta no soportaba que ni su hijo Engin, ni Ceylin no quisiesen trabajar con él en su bufete. Por eso, aprovechaba cualquier ocasión para picar y perjudicar a la abogada. ¡Su obsesión con ella no era normal!

Yekta aprovechó la muerte de su hijo Engin para culpar a Ceylin de su asesinato. El abogado hizo todo lo posible para verla entre rejas e incluso pidió para ella la cadena perpetua. Por suerte, la verdad salió a la luz y se descubrió que Engin había planeado su propio suicidio.

Su gran cambio

Con Ömer, Yekta se encontró con la horma de su zapato y eso marcó un antes y un después en su vida. El joven se hizo pasar por su hijo ilegítimo, pero lo único que quería era quedarse con su patrimonio y eliminar a todo aquel que se entrometiese en su camino.

Precisamente para desenmascarar a Ömer, fue la primera vez que colaboraron Yekta y Ceylin. A los dos les estaba complicando la vida la presencia de ese sociópata ambicioso y juntos lograron mandarlo a prisión.

A raíz de ahí y con el paso del tiempo, Yekta y Ceylin entablaron una bonita amistad y comenzaron a trabajar en el mismo bufete. De hecho, desde que nació la pequeña Mercan, el abogado la trató como si fuese su propia nieta.

Aunque su lado ambicioso no desapareció con el tiempo, el abogado se volvió muy familiar y siempre veló por el bienestar de Ceylin. Podríamos decir que ellos fueron el ejemplo más claro de pasar del odio al amor, aunque en un plano paternofilial.

Su complicada relación con Laçin

La relación de Yekta y Laçin cuando estaban casados fue tormentosa. El abogado le hizo la vida imposible a su mujer cuando todavía vivía su hijo y no se lo puso nada fácil para divorciarse.

Sorprendentemente, con el paso del tiempo, los padres de Engin entablaron una bonita amistad. Laçin, de hecho, creyó volver a estar enamorada de Yekta cuando éste estuvo al borde de la muerte y por eso había aceptado volver a casarse con él.

Sin embargo, Laçin descubrió que Yekta quería beneficiarse del libro que había escrito y lo dejó plantado en el altar. Desde entonces, protagonizaron varios desencuentros, aunque la amiga de Gül le dijo a su exmarido, después de que recibiese una paliza, que, si la necesitaba en algún momento, podía contar con ella.

¿Cuál ha sido vuestro momento favorito de Yekta en Secretos de familia? ¡Larga vida a los villanos que acaban pasándose al lado correcto!