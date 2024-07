En el último capítulo de Secretos de familia: Eren enloquece al descubrir lo que le han hecho a su hija

¡Qué impotencia sentimos viendo el último capítulo de Secretos de familia! Lo que le ha pasado a Tuğçe ha sido una auténtica atrocidad y confiamos en que no sólo se recupere, si no que la policía atrape cuanto antes con sus agresores para que paguen por lo que le han hecho y no vuelvan a ver la luz del sol.

Después de aprovecharse de ella y de dejarla completamente destrozada, los cuatro agresores de Tuğçe la envolvieron en una manta y la lanzaron al mar pensando que se ahogaría. Por suerte, en plena búsqueda por otro caso, las autoridades encontraron a la hija de Eren flotando en el agua, algo que dejó al inspector y a Efe completamente descolocados y destrozados.

Mientras esto sucedía, Parla recibía una inquietante visita a altas horas de la noche en su casa. Se trataba de Canberk, uno de sus clientes, que, al parecer, quería ver a su abogada con urgencia. Es un hombre un tanto extraño y Parla, recientemente, ha descubierto que tanto él como su mujer se han sido infieles mutuamente. ¿Qué querrá el hombre de la sobrina de Ceylin?

Laçin nos dejó boquiabiertos dejando a Yekta plantado en el altar. Parecía que la amiga de Gül quería darle otra oportunidad a su exmarido, pero nada más lejos de la realidad. Lo único que quería era vengarse de él, porque, una vez más, había actuado a sus espaldas y quería quedarse con la mitad de las ganancias del libro que había escrito. ¡El amigo de Ceylin se quedó destrozado!

El momento en el que Eren y Efe descubrieron que Tuğçe había sido encontrada en el mar fue totalmente desgarrador. Los dos pidieron a gritos una ambulancia debido a lo débil que se encontraba sin entender lo que había pasado. Los dos estaban convencidos de que la joven se encontraba viendo una película en el cine, por eso el shock fue todavía mayor.

Efe se desahogó con Parla en el hospital. El joven estaba completamente roto por lo que le habían hecho a su novia y se sentía muy culpable por no haberla protegido lo suficiente. La sobrina de Ceylin intentó calmarlo dejándole claro que nada de esto es culpa suya y recalcando que Tuğçe es una mujer fuerte que podrá recuperarse de este traumático incidente.

Eren protagonizó uno de los momentos más duros y emotivos del capítulo. Tuğçe consiguió pronunciar unas palabras cuando su padre la visitó en su habitación del hospital. "Mátalos a todos", fue lo que dijo la joven entre dientes. El inspector captó a la perfección lo que su hija le dijo y no se quedará de brazos cruzados mientras la policía avanza con la investigación.

¿Encontrará a los agresores de Tuğçe? ¿Tendrá problemas Parla con su cliente? ¿Se vengará Laçin de Yekta? ¡No te pierdas el próximo capítulo de Secretos de familia para descubrirlo!