En el último capítulo de 'Secretos de Familia': Çetin desvela que Osman miente

Las mentiras han vuelto a ser las protagonistas en la vida de los Kaya y Erguvan. Cuando parecía que todo empezaba a ir bien y cabía la posibilidad de una reconciliación, la muerte de Serdar ha sorprendido a todos. ¡Repasemos todo lo sucedido!

Ceylin, que conoce la tendencia de su familia a ocultarle las cosas, no se ha quedado de brazos cruzados. La joven abogada ha iniciado una investigación propia… ¡y ha descubierto que alguien ha disparado a su cuñado!

Osman no sabe cómo salir del paso y se acaba inventando que el culpable de todo fue Çetin, el nuevo “amigo” de Aylin. ¿Se creerá Ceylin lo que le han contado o indagará hasta encontrar la verdad?

Paralelamente, Ilgaz está llevando a cabo la investigación sobre la muerte de Serdar. Y aunque un hombre se declara culpable… ¡pronto se dan cuenta de que está mintiendo! Ilgaz cree que alguien le obligó a faltar a la verdad; sin embargo, el hombre no está dispuesto a confesar quién está detrás de todo por miedo a lo que le puedan hacer a su familia.

La mentira de Osman no es la única a la que se enfrentaron los Kaya y Erguvan, Metin descubre que Ayten no es la madre de Görkem. ¿Cómo lo ha descubierto? El padre de Ilgaz decide llevarse a Görkem de compras, pero el pequeño sufre un accidente y decide llevarlo al hospital. Su vecina llegó en seguida y le llamó la atención que la enfermera le dijese al niño: “ha venido Ayten” y que no se refiriese a ella como su madre. ¿Por qué les ha mentido a todos?

Y además de mentiras, también ha habido encontronazos, el más destacado ha ocurrido entre Derya y Ceylin, que no pasan por su mejor momento ni a nivel personal ni profesional. Tras una fuerte discusión por el caso de Arda, Ceylin aparece en casa de su amiga con un ramo de flores; pero las cosas no salen como esperaba. Derya pone distancia marcando su posición superior de fiscal sobre abogada.

La joven Erguvan se marcha de allí muy disgustada y más al sentir que su profesionalidad ha sido cuestionada. ¡Menos mal que de vuelta a casa se encuentra a Tolga, quien es capaz de animarla! ¿Podrán resolver sus diferencias?

Tras este amargo encuentro, Ceylin vuelve a casa muy disgustada; pero Ilgaz le recuerda que... ¡es el aniversario de su primer beso! La hija de Gül se cuestiona cómo pueden celebrarlo e Ilgaz dice que primero con cena que ha preparado, después hablarán y quizás bailarán un rato y después…¡ya verán!

Ceylin no se cree que ha hecho para merecerlo y afirma que tiene miedo de que él la deje, pero el fiscal Kaya le dice que no hay nada de que preocuparse.

Pero como no podían ser todo buenos momentos, Yekta pronto aparece para poner contra las cuerdas a los tres amigos. Esta vez, el padre de Engin les ataca donde más le duele y publica en la prensa que Derya y Pars…¡mantienen una relación! Esto supone un problema más grave de lo que parece, ¡ya que no podrán seguir trabajando en el mismo juzgado!

Pars, angustiado, les comunica a Eren y a Ilgaz que la única manera de seguir manteniendo su relación con Derya es pidiendo el traslado a otra ciudad... ¿se mudará?

Ceylin, que es una maestra de descubrir quien la está engañando, consigue dar con el barco en el que vive Çetin. Gracias a sus tácticas, consigue que el "amigo" de su hermana se presente allí y ella, muy enfadada, le dice que se aleje de su familia y le recrimina que disparase a Osman, pero él lo niega.

Çetin, que se queda perplejo, y le demuestra que él no recibió ninguna puñalada mostrándole el abdomen... ¿Qué hará Ceylin ahora que ha descubierto la mentira?

¿Conseguirá Yekta destruir a los tres amigos?¿Descubrirán quién es Ayten?¿Tendrá que abandonar Pars el juzgado?¡No te pierdas los próximos capítulos de 'Secretos de Familia'!