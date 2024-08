¿Qué pretende Zümrüt? La amante de Osman comienza a mostrar su lado oscuro en Secretos de familia

Los espectadores de Secretos de familia nos quedamos igual de sorprendidos que Osman cuando volvió a ver a Zümrüt años después de su complicada y clandestina historia. ¡Su examante se había convertido en una mujer exitosa y adinerada!

Zümrüt le contó a Osman que lo había pasado muy mal cuando lo había dejado y que un hombre millonario la sacó del pozo y se había casado con ella. Como su marido supuestamente había fallecido, ella había heredado toda su fortuna. ¡Pero parece que Zümrüt ha adornado la realidad!

Osman comenzó a ver a Zümrüt y le mostró su interés en ella, pero ésta le dejó claro que no lo dejaría pasar a su casa hasta que no fuese un hombre libre. El padre de Parla no se lo pensó dos veces y le pidió el divorcio a Aylin. Sus sentimientos por Zümrüt renacieron y él perdió la cabeza.

Ella le da a entender a Osman que siente lo mismo que él, sin embargo, hemos podido ver que en su casa ocurren cosas que no encajan con su actitud. Todo apunta a que un hombre que vive encamado en ella es su marido, así que no es viuda, como le ha hecho creer a Osman.

Para colmo, hay otro joven viviendo en su casa… ¡con el que está teniendo un romance! Zümrüt le cuenta a este hombre que se está viendo con Osman y que lo tiene comiendo de su mano, mofándose de la situación. Ambos tienen un plan en mente que implica al padre de Parla.

Osman se meterá en serios problemas en los próximos capítulos por culpa de esta historia pasada y Zümrüt continuará con su brillante interpretación. ¿Se dará cuenta el padre de Parla de las verdaderas intenciones de su examante?