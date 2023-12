Kaan Urgancıoğlu, Ilgaz en Secretos de familia, está de enhorabuena: ¡Ha sido padre!

El protagonista de Secretos de familia, la serie que podemos disfrutar los domingos en Antena 3, está en uno de sus mejores momentos. Hace tan solo unos días, Yargi, nombre que recibe la serie en turco, recibió un Emmy internacional como mejor telenovela.

El aclamado actor turco, junto con su compañera Pinar Deniz, y parte del elenco viajaron hasta Nueva York para recibir el galardón. Ahora, Kaan Urganciouglu se enfrenta a su papel más importante: el nacimiento de su pequeño.

Hace tan solo unos meses, nos sorprendió con una inesperada boda. El actor se casó con Burcu Denizer en Grecia el pasado mes de junio. Una noticia que pilló a muchos fans por sorpresa. Ahora el actor turco y su mujer han dado la bienvenida al mundo a su hijo un poco antes de los previsto ya que esperaban que naciera a principios del 2024. Su llegada ha sido todo un regalo navideño y el pequeño Ardiç ha llenado de felicidad a unos primerizos papás.

Hace unos días, el propio actor salía a la puerta del hospital donde ha nacido su pequeño para hablar con los medios turcos sobre cómo se encontraba su bebé y su mujer tras dar a luz:

"Nuestro bebé, Ardiç, nació a las 08:29 de la mañana y tanto la madre como él gozan de muy buena salud. Estuve con Burcu en el parto, fue difícil y agotador porque se alargó mucho tiempo. Era como ver una película, como si no me estuviera pasando a mí, como ver una película de suspense desde el asiento de atrás. Una película con final feliz", dijo el actor muy emocionado. Además, confesó que: "Escuché una canción de cuna muy bonita del difunto Kayahan y seguro que habrá momentos en los que me ayudará, pero, francamente, no estoy preparado para pasar noches sin dormir".

El actor, además, ha compartido en sus redes sociales una foto con un corazón en la que se puede intuir que está con su bebé confirmando, así, la feliz noticia. ¡Qué bonito! ¡No podemos estar más emocionados!