En el último capítulo de Secretos de familia: Iclal presiona a Ceylin y Çinar ingresa en prisión

¡Cuánto hemos sufrido en el último capítulo de Secretos de familia! Los Kaya y los Erguvan no se merecen muchas de las cosas que les pasan y en esta ocasión, han tenido que enfrentarse a uno de los momentos más duros de sus vidas: la detención e ingreso en prisión de Çinar.

Primero, vimos cómo Osman hacía las maletas y se iba de casa. El padre de Parla le había pedido el divorcio a Aylin y, aunque ella se negaba a aceptarlo, él tenía claro que no quería seguir conviviendo con ella. La hermana de Ceylin, movida por la rabia, aprovechó la ocasión para malmeterle sobre su padre a la pequeña Elif.

Defne fue muy dura con Ilgaz y le suplicó que no permitiera que Çinar entrara en prisión. Con todo el dolor de su corazón, el fiscal le dijo a su hermana que debía hacer lo correcto y que el joven debía responder ante la justicia por sus errores. Defne abandonó el despacho muy enfadada y decepcionada con Ilgaz.

Otro que sufrió una gran decepción en el último capítulo fue Efe. El fiscal se sintió utilizado y le echó en cara a Ceylin que lo hubiese utilizado para encontrar a Çinar sin contarle todo lo que había detrás. ¡Se puso echo una furia con ella! Además, Si alguien se entera, su puesto de trabajo correría grave peligro.

El corazón se nos encogió al ver cómo Çinar se despedía de su familia para entrar en prisión. Aunque él no había sido el responsable de la muerte de Kadir, sí que se había metido en graves problemas por culpa de la organización de la que formaba parte y debía pagar por sus errores.

Ilgaz se despidió entre lágrimas de su hermano, confiando en que todo esto le sirva para aprender y para poder ser mejor persona en el futuro. Çinar fue consciente en todo momento de que estaba haciendo lo mejor y confía que todos los miembros de la organización paguen por sus pecados.

Por otro lado, Laçin aceptó la propuesta de matrimonio de Yekta. La amiga de Gül ya ha escogido su vestido de novia, aunque resulta extraño que haya cambiado tan drásticamente de opinión después de descubrir que su futuro marido está detrás de la publicación de su libro. ¿Serán buenas sus intenciones?

Ilgaz no pudo evitar venirse abajo después de que detuviesen a Çinar. Aunque se sentía aliviado por haber hecho lo correcto, alejarse de su hermano durante una larga temporada le dolía, al igual que sentir que no le había apoyado o ayudado lo suficiente en el pasado. Ceylin trató de consolarlo y no se separó de él.

Por último, Ilclal irrumpió en el cumpleaños de Mercan para desestabilizar a Ceylin. Aunque la mujer de Ilgaz estaba tranquila porque la fiscal ninguna prueba que la vinculara a la asociación, ésta le enseñó un vídeo en el que se veía cómo Yekta se deshacía de un papel que podía comprometer mucho a Ceylin.

¿Se meterá Ceylin en problemas? ¿Se casarán Yekta y Laçin? ¿Qué pasará con Çinar? ¡No te pierdas el próximo capítulo de Pecado Original para descubrirlo!