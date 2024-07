En el último capítulo de Secretos de familia: Iclal intenta dejar a Yekta sin trabajo y unos hombres agreden a Tuğçe

Todavía estamos en shock con lo que ha ocurrido en el último capítulo de Secretos de familia. Un nuevo e inquietante caso ha puesto en peligro a un personaje muy querido de la serie, mientras la guerra ha estallado en la fiscalía. ¡Vamos a repasarlo todo para no dejarnos atrás ningún detalle!

Aunque pensábamos que ya no volveríamos a verlo, Firat volvió a comisaría y se reincorporó como uno más del equipo. Aunque Ilgaz y él no empezaron con buen pie, parece que los dos han conseguido entenderse y el exnovio de Ceylin ha intentado aportar buen rollo en su lugar de trabajo. ¡De hecho, él y Tuğçe han hecho muy buenas migas!

Por otro lado, Merdan dio con el paradero del hombre que le había suministrado a Kadir el medicamento que acabó con su vida. Con la ayuda de Osman, el patriarca de los Kaya amenazó al enfermero y lo obligó a confesar la verdad sobre el caso a la policía. Gracias a su declaración, Çinar no podrá ser juzgado por el asesinato del mafioso.

Efe nos regaló el momento romántico del capitulo con el bonito gesto que tuvo con Tuğçe. El fiscal parece estar cada día más enamorado de su chica y, en esta ocasión, quiso sorprenderla llevándole la cena en mitad de una operación. Los dos comieron, entre risa,s subidos al coche hasta que Firat volvió a su puesto de trabajo.

En casa de los Kaya tuvo lugar un espectáculo de magia que dejó sin palabras a las pequeñas de la familia. Ilgaz se transformó en un showman e hizo disfrutar como nunca a Mercan y Elif. Ceylin no tardó en unirse a la fiesta y gracias a eso, la hija de Aylin pudo evadirse durante un momento de los problemas que estaba viviendo en su casa.

Iclal no desistió y continuó investigando la vinculación de Ceylin con la asociación en la que había estado Çinar. La fiscal estaba convencida de que Yekta había protegido a su compañera eliminando una prueba fundamental del local en el que hicieron un registro.

Para sorpresa de los dos abogados, Iclal les confesó que había estado investigándolos y aunque no podía demostrar que Yekta no tenía título, si no que tenía pruebas de que había estafado recientemente a un cliente suyo. ¡Así que está dispuesta a denunciarlo e inhabilitarlo como abogado!

Nuestro corazón se encogió con la última escena del capítulo. En mitad de la investigación de un caso, Tuğçe intentó defender a una chica que estaban agrediendo, pero la que acabó perjudicada fue ella. Un hombre la sorprendió por detrás y la dejó inconsciente con un fuerte golpe. Un grupo de desalmados se la llevó de ese lugar con la peor de las intenciones.

¿Encontrarán pronto a Tuğçe? ¿Se quedará Yekta sin trabajo? ¿Saldrá Çinar de la cárcel? ¡No te pierdas el próximo capítulo de Secretos de familia para descubrirlo!