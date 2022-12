"En esta lucha tenéis mucho que perder", ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Engin con su venganza?

Engin sigue adelante con su venganza. No va a parar y nada le va a detener. Desde la cárcel llamará a Ceylin para decirle que si no hace lo que pide, no parará nunca.

"Tenéis a muchos seres queridos a los que proteger". Está claro que Engin ha conseguido sembrar el caos entre todas sus víctimas. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar?

Además, Ilgaz confesará a Ceylin que su padre metió a Zafer en la cárcel sabiendo que era inocente. y la joven se quedará destrozada.