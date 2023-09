Ceylin e Ilgaz comienzan su vida por separado mientras una amenaza de muerte contra con el fiscal podría cambiarlo todo

Ilgaz y Ceylin se enfrentan al castigo de aprender a vivir el uno sin el otro y parece que no lo están llevando nada bien. Sin embargo, ese no es el único acontecimiento que marca la vida de los protagonistas, ¡sigue leyendo si quieres descubrirlo todo!

Yekta se tuvo que enfrentar a su enemigo más temido: ¡la prueba de paternidad! Y aunque él afirmó mil veces que Ömer no era sangre de su sangre, los resultados indican lo contario: el falso abogado es el padre de Ömer.

“Bienvenido a la familia”, le dice Laçin, sin poder ocultar su emoción ante la feliz noticia. ¿Cómo será la convivencia entre ambos?

Aylin, por su parte, desesperada por salvar a su hija, le dio 40.000 dólares a su amante para que le ayudase a conseguir un pasaporte. Ahora, la hermana de Ceylin se vuelve a poner en contacto con Çetin para que este le entregu8e el dinero; pero él afirma que está fuera de Estambul y no podrá coger el teléfono en una temporada.

Lo que nadie esperaba es que, al colgar, descubriésemos que Çetin... ¡está con otra mujer a la que también llama “mi amor"! ¿Le desenmascararán en algún momento?

La otra Erguvan tampoco está pasando por su mejor momento, después de que ayudar a Parla le haya costado su relación con Ilgaz, no quiere nada de su familia. La joven está cansada de que se metan en su vida y estalla contra su hermana cuando ella le pregunta su ya ha firmado los papeles del divorcio. ¿Podrá perdonarles en algún momento?

Ceylin e Ilgaz parecen estar más lejos que nunca: la abogada no puede perdonar que no ayudase a su familia y el joven Kaya no soporta que su mujer le haya mentido. El juez les cita para firmar los papeles del divorcio, pero Ceylin no llega a tiempo... ¡y el magistrado estuvo a punto de frenar el proceso, algo que enfadó mucho a Ilgaz!

“¿Tantas ganas tienes de divorciarte?”, le dice ella ante las insistencias del hijo de Metin. ¿Se divorciarán dentro de poco?

Ahora que Ceylin está alejada de su marido y su familia, ha encontrado uno de sus mayores apoyos en Derya; sin embargo, ella tampoco está pasando por un buen momento. La fiscal lleva varios días con un malestar generalizado y llama a la abogada para contarle sus síntomas... ¿estará embarazada?

Ceylin, entonces, y le lleva un test de embarazo para salir de dudas y descubren que... ¡Derya será madre! Pero en vez de alegrarse, la fiscal comienza a llorar desconsolada. ¿No querrá tener al bebé?

La joven Erguvan, además, ha decidido que es hora de que recoja sus cosas del hogar que compartía con su marido. Y para su sorpresa, al llegar allí Ilgaz ya le había preparado las maletas y ella cree que ha sido porque tiene ganas de que se vaya de allí.

El fiscal Kaya le dice que lo ha hecho para facilitarle las cosas, pero ella se piensa que quiere perderla de vista cuanto antes. “Sabes mejor que nadie lo mucho que te quiero”, le dice él; mientras ella decide marcharse sin aceptar su ayuda: “Tengo que acostumbrarme a no tenerte”.

A pesar de la situación que está viviendo #IlCey, se tendrán que seguir viendo debido a un nuevo caso: la chica muerta que desapareció durante la ceremonia de su boda. Repasando los vídeos, se han percatado de que Çetin estuvo allí... ¿está relacionado con el crimen?

En ese momento, Ceylin recibe una misteriosa llamada que deja a la joven abogada totalmente sin palabras: “Dile a tu marido diga que fue un suicidio y que cierre el caso. De lo contrario acabará bajo tierra”.

¿Quién habrá realizado esa misteriosa llamada? ¿El caso conjunto hará que la parejita arregle las cosas? ¿Quién es Çetin en realidad? ¡No podemos esperar a un nuevo capítulo de Secretos de familia!