Avance de 'Secretos de familia': Ceylin e Ilgaz, cada vez más distanciados… ¿conseguirán solucionar sus diferencias?

Ceylin le dio un ultimátum a Ilgaz. El fiscal debía elegir entre ella o su familia y, por el momento, parece que el joven decidió apostar por la mujer que ama. También renunció a involucrarse en el caso de la muerte de Zafer.

En el próximo capítulo veremos cómo, aunque la pareja ha intentado darse una nueva oportunidad, no pasa por su mejor momento. Gül no perdona que Çinar matase a Zafer y, que Metin lo encubriese, por lo que no ve con buenos ojos que Ceylin siga con Ilgaz.

La mujer le pedirá a su hija que recapacite porque ya que cree que los Kaya deberían pagar por el asesinato de Zafer. Todos son unos asesinos y ninguno se merece su perdón ni compasión. ¿Logrará convencerla?

Por otro lado, un nuevo giro de los acontecimientos cambiará para siempre el curso de la investigación de la muerte de Zafer. Además, Pars empezará a estar más cerca de la fiscal Derya Íhdal. ¿Será un amor correspondido?

