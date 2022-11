Ceylin, cara a cara por primera vez con el asesino de su hermana: "Te toca pagar", el domingo en 'Secretos de Familia'

Ceylin e Ilgaz han descubierto quién es el asesino de Inci: Engine, el mejor amigo de la abogada. La joven se ha quedado en shock, pero lo peor ha sido fingir y hacer como si nada frente a él. ¡Era una tortura! Como no tenían pruebas, no podían confesarle a todos que fue él quien mató a su hermana. ¿Qué van a hacer ahora?

En el próximo capítulo de 'Secretos de Familia' veremos como Zafer, preso de la rabia ha apuntado con una pistola a Çinar. ¡El joven ya está en libertad! Eren ha conseguido pruebas que sirven como coartada, él no mató a Inci, pero su padre no se lo cree. Por ello, tras apuntar al joven con la pistola lo llevará a una nave abandonada para... ¿Matarle? ¿Será capaz? ¿Qué pasará?

Por otro lado, Ceylin e Ilgaz... ¡Se han casado! Los jóvenes han oficializado su matrimonio para conseguir que Ilgaz no tenga que declarar en contra de Ceylin tal y como quería Pars. ¡El fiscal está muy enfadado! Sabe que ese matrimonio esconde algo y está dispuesto a llegar hasta el fondo del asunto para investigar a Ceylin... No va a parar hasta descubrirlo todo. ¿Les pillará?

Neva, la ex prometida de Ilgaz ha vuelto con la intención de recuperarle. Pero él le tendrá que revelar la verdad, se ha casado con Ceylin. ¡Esto no le sentará nada bien a la hermana de Pars! ¿Tomará represalias? ¿Qué hará? ¿Irá a por Ceylin?

Además, Ceylin no aguantará más e irá a enfrentarse a Engine. ¡Madre mía! La joven sin parar de llorar le reprochará todo a su ex mejor amigo, mientras él llora también. Pero la joven no se cree sus lágrimas y eso la enfada más. Ceylin, cegada por la rabia cogerá un cenicero y le dirá a su amigo que ahora le toca pagar a él por lo que le ha hecho a Inci... ¿Qué pasará? ¿Le golpeará?

