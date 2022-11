Zafer se toma la justicia por su mano y apunta a Çinar con una pistola

Zafer se ha enterado de que Çinar ha sido liberado: “Han soltado a ese delincuente”.

Yekta le ha hecho creer a Zefer que Ilgaz, Metin y Ceylin han mentido para que Çinar saliese de prisión, pero que es él el único y verdadero culpable de la muerte de Inci.

El hombre va a contárselo a su familia y su mujer le ruega que reaccione y que no entiende que no haga nada al respecto mientras el asesino está suelto: “Si no haces nada, jamás volverás a poner un pie en esta casa”.

Zafer, sin pensárselo dos veces, va en busca de Çinar y le apunta directamente con una pistola. ¿Será capaz de matar al joven Kaya?

El hombre, además no puede perdonar que su hija Ceylin se haya convertido en la abogada de Çinar.