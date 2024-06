Avance de Secretos de familia: Çinar se enfrenta a la justicia mientras Ceylin intenta mantener a salvo su secreto

Ceylin ha dado con el paradero de Çinar y decide protegerlo en vez de llevarlo ante la justicia.

Le dice a Ilgaz que necesita un día y le dirá el lugar en el que su hermano está escondido, pero no lo hace por salvarle a él si no así misma ya que Ceylin estuvo involucrada con esa asociación y tiene miedo de que todo le salpique cuando comience la investigación.

En el próximo capítulo, Ilgaz le dice a Ceylin que no se fíe de Çinar que podría jugársela y que no quiere, que todo este problema con él repercuta en su relación como pareja. Además. Le cuenta que Iclal también lo sabe todo y que no va a parar hasta desenmascararlo. ¿Qué pasará?, ¿ Çinar se entregará a la policía?

Por otro lado, Osman se marchará de casa dispuesto a empezar una nueva vida lejos de Aylin, Laçin le dirá sí, quiero a Yekta e Iclal estropeará el cumpleaños de la pequeña Mercan al descubrir algo que podría cambiarlo todo.

¡Va a pasar de todo en el próximo capítulo de Secretos de familia y no te lo puedes perder por nada del mundo! El domingo, a las 22:00h, descubre todo lo que va a pasar en Antena 3.