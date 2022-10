Zafer echa de casa a Ceylin tras descubrir que es la abogada de Çınar: "Tú ya no eres mi hija"

El padre de Ceylin no parará hasta descubrir quién es el abogado que está defendiendo a Çınar. El hombre está convencido de que él es el asesino de su hijo.

Zafer, sin pensárselo dos veces, va a buscar a a Ilgaz y Metin les pregunta a ambos que le digan de una vez por todas la verdad: “¿Es Ceylin?” Ilgaz se niega a contestar, pero al final es Metin quien acaba confirmando sus sospechas.

Zafer, fuera de sí, empieza a sacar toda la ropa de Ceylin fuera de casa y le grita a su hija que se vaya de allí porque ya no es su hija.

Ceylin, entre lágrimas, le pide a su padre que abra la puerta y le intenta explicar por qué ha decidido defender a Çınar: “Tienes que confiar en mí, papá”.

Lo que no se imaginaba, la joven abogada, es que su madre y su hermana Aylin también le darían de lado y que su madre, incluso, le daría una bofetada tras las palabras de Ceylin: “Aún no puedo demostrarlo, pero sé que no es culpable”.

¿Conseguirá Ceylin el perdón de su familia?