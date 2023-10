Yekta, acorralado por Ilgaz: “Si está involucrado con lo que le ha pasado a mi familia, acabaré con usted”

Todos buscan, desesperados, alguna noticia que les acerque al paradero de la pequeña Defne, que ha sido secuestrada.

Ilgaz pierde la paciencia y hasta agrede a Selim, al creer que él podría estar detrás de estos hechos. Aunque él no niega.

Por otro lado, y en paralelo, Merdan avanza por su cuenta en la investigación y obtiene la identidad de los secuestradores: la mafia balcánica. El fiscal Kaya vuelve a enfrentarse a Selim y le dice que confiese de una vez: “Esa organización criminal te está protegiendo y, por eso, no sueltas prenda”, pero el joven no está dispuesto a contar nada.

Ilgaz, desesperado ante la falta de noticias de Defne, le hace una encerrona a Yekta con la ayuda de Ceylin, Pars y Eren. ¡Yekta, al ser el abogado de Selim, creen que podría disponer de información que podría ser crucial en la investigación!

“Mi familia es mi mundo. Como les pase algo, no me conformaré con la venganza”, le dice Ilgaz amenazando al falso abogado que jura no saber nada. ¿Sabrá algo de verdad Yekta?