El secuestrador amenaza a Ilgaz con matar a Ceylin y al resto de rehenes: “Si no encuentras un corazón compatible para mi hijo, todos morirán”

El conductor de la ambulancia estaba reunido con Ceylin cuando de repente se da cuenta de que… ¡la policía ya sabe que él es el asesino de Tülin, la amiga de Ceylin, y de Onur, un reconocido actor!

El hombre, entonces, decide secuestrar a todos los que se encuentran presentes en el despacho Tilmen.

Si en cuatro horas, Ilgaz y la policía no encuentran un corazón compatible para su hijo, que se encuentra muy enfermo, todos morirán. No dudará en matarlos ya que no va a parar hasta encontrar un donante: “Si no haces lo que te digo, yo mismo encontraré un donante”.

Okan les cuenta que se ha pasado media vida salvando vidas con su ambulancia, pero se lamenta no haber podido salvar la vida de su hijo.

Ilgaz está muy angustiado. Sabe que Okan es un hombre desesperado por salvar a su hijo, pero esta no es la mejor forma para hacerlo y teme que algo malo pueda pasarle a Ceylin y a Mercan que se encuentra allí con ella.

A partir de ese momento, empezará una angustiosa cuenta atrás donde Ilgaz y la policía esperan poder rescatar a todos con vida. ¿Lo conseguirán y serán capaces de encontrar un donante compatible?