¡Saltan chispas! ¿Volverán Osman y Zümrüt a ser algo más que amigos?

Osman no puede ocultar su alegría desde que Zümrüt, la que fue su examante, volvió a su vida. El marido de Aylin se ha reencontrado con la mujer de la que estuvo enamorado en el pasado ahora que su matrimonio con Aylin está a punto de romperse. Los problemas crecen entre ambos y cada vez son más las distancias que les separan.

Aunque su encuentro fue fortuito, Osman no tardó en volver a presentarse en la casa de su ex para volver a verla. Lo que el ahora taxista no se podía imaginar es que ahora sería Zümrüt la que le llamaría con la excusa de que le arreglarse una tubería de la cocina.

La tensión y la química entre ambos ha sido más que evidente y la expareja ha estado a punto de besarse. ¿Volverá a pasar algo más entre ellos?