¿Rafet traiciona a Yekta? Bülent descubre que el abogado se la ha jugado

Cuando Bülent le envió una foto de Rafet, a Yekta le saltaron todas las alarmas. Sabía que su plan estaba en peligro y que debía esconder a su mano derecha en algún lado para mantener su vida a salvo.

Lo que no nos imaginábamos es que sería el propio Rafet el que se presentaría delante de Bülent para poner fin a su búsqueda. “Me he dicho, si tiene tantas ganas de verme, ¿por qué no pasarme?”, le dice directamente la mano derecha de Yekta.

Bülent no entiende que Rafet haya tenido el valor de presentarse en sus oficinas con tanta seguridad y él le explica que lo delató porque seguía órdenes. “Rafet se vende al mejor postor”, le explica él mismo dejándole caer que si quiere obtener información deberá pagarle.

Bülent se compromete a darle la cifra que quiera y Rafet revela quién le contrató: Yekta Tilmen. ¡El mafioso se queda de piedra al escucharlo! ¿Se vengará de su abogado de alguna manera?