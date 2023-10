Pars decide abandonar su cargo como fiscal jefe al sentirse culpable por la muerte de Ridvan

Pars se siente culpable por la muerte de Ridvan. Un policía se iba a hacer pasar por Salim para que la opinión pública creyese que iba a cumplir su condena y no que, en realidad, lo estaban dejando libre a cambio de la libertad de Defne.

El fiscal Seçkin fue la persona que autorizó que su compañero se hiciese pasar por Salim y no puede soportar esta dura carga: “Si no se lo hubiese permitido, él seguiría con vida”. Además, su compañero le acababa de contar que le iba a pedir matrimonio a Özge y no puede evitar llorar cuando encuentra el anillo que le iba a regalar a la joven.

Para evitar más muertes, y sumido en el dolor, Pars decide alejarle del caso, aunque el fiscal Kaya no parece que vaya a hacerle caso. El fiscal Seçkin va más allá y toma una dura decisión: ¡Va a dimitir como fiscal jefe del distrito de Estambul!

Pars cree que no está a la altura de este importante cargo y escribe el escrito con su renuncia, aunque lo deja guardado en el escritorio de su despacho. ¿Cuándo entregará el documento y le contará a Ilgaz y Derya su decisión?, ¿Será definitiva?