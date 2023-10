Özge se enfrenta al asesino de Ridvan y le pega un tiro: “Voy a vengar su muerte”

Ridvan ha sido asesinado por la mafia balcánica. La policía había hecho un trato con ellos: dejarían libre a Salim, a cambio de la libertad de la pequeña Defne.

Para que la opinión pública no se quejase de que un delincuente iba a ser puesto en libertad, un policía se hizo pasar por Salim para falsear su entrada en prisión, pero todo era un truco. Sin embargo, la mafia pensó que la policía no había cumplido el trato y mató al supuesto Salim que en realidad era… ¡Ridvan!

Pars al descubrir que su fuel compañero ha sido asesinado se hunde y se siente culpable ya que cree que él podría haber evitado este fatal desenlace. Por su parte, Özge, la prometida de Rivdan está rota y le pide a Pars que haga justicia y que los asesinos de su prometido no vuelvan a ver nunca más la luz del sol.

Özge le dice al fiscal que han pasado por debajo de la puerta un sobre con la identidad del asesino y el lugar donde puede encontrarlo… sin embargo, parece que alguien se ha adelantado.

La mujer se presenta en ese lugar con la intención de acabar con él: “Íbamos a casarnos y tú me lo has arrebatado”, pero el asesino no duda en abofetearla y le dice que, aunque sabía que Rivdan no era la persona a la que buscaba, acabó con su vida por diversión. Además, le dice que no cuente nada a nadie porque si no acabará con ella y con toda su familia.

Tras el forcejeo, Özge, llena de rabia, coge una pistola y le dispara por detrás. ¿Le habrá matado?