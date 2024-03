Osman y Çinar saldan su deuda con Kadir, aunque su pesadilla todavía no ha terminado: “Todo error tiene sus consecuencias”

Osman, Yekta y Çinar están metidos en un buen lío por culpa de Kadir. El mafioso mató a Can de un disparo en la cabeza después de descubrir que le había robado dinero y ahora son ellos lo que deben saldar esa deuda. Si no lo hacen, tendrán la misma suerte que Can.

Como Osman no tiene esa gran cantidad de dinero, toma una drástica decisión: ¡Vende su gran mansión a espaldas de Aylin! El empresario engañó a su mujer para que firmase un documento y poder venderla en su nombre.

Contento por haber conseguido reunir el dinero, Osman se lo entrega a Kadir. El mafioso le dice que ese dinero era el que le habían robado así que todavía su deuda no está saldada.

“Robar tiene un precio y hay que pagar”, le dice Kadir, diciéndoles que tiene un nuevo encargo para ellos. ¿Qué será?