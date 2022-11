Metin le pide a Çinar que no se rinda: “Por favor, no te mueras”

Çınar está muy grave. Una pelea con otro preso de la cárcel podría costarle la vida. Otro joven le apuñaló por venganza contra Metin.

Antes de eso, padre e hijo no estaban pasando por su mejor momento. Metin está convencido de que su hijo mató a Inci y no se fía de él. Pero al enterase que se había peleado con otro preso, no ha dudado en ir a visitarlo.

El hombre cree que no ha sido justo con Çınar y se arrepiente de haber tratado mejor a Ilgaz que a él.

Junto a la cama del hospital, Metin le pide perdón por cómo le ha tratado y le pide que no se rinda que tiene que salir de esta: “¿Podrás perdonarme?”