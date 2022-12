Merdan, dispuesto a todo para volver a formar parte de su familia: ¿Conseguirá reconciliarse con Metin?

Merdan es un hombre nuevo. Después de muchos años en prisión, por fin ha vuelto a ver la luz del sol. Ahora que es libre quiere recuperar el cariño de su familia, sobre todo de su hijo Metin con el que había perdido relación.

El hombre también quiere acercarse a sus nietos. A Ilgaz y Çinar no los ve desde que eran unos niños y a la pequeña Defne ni la conocía. Por eso, no duda en acercarse a ella para ir ganando su confianza.

Defne, que no sabía de la existencia de su abuelo, está encantada con Merdan y no puede estar más feliz cada vez que va a visitarlos a casa, pero Metin no opina lo mismo y cuando lo ve en la habitación con su hija decide… ¡echarlo de casa!

Merdan vuelve acercarse a Metin y le dice que solo quiere ayudarlo y que por eso ha sacado de su casa una prenda llena de sangre. El hombre va más allá y le dice que si quiere agradecérselo que le invite a cenar a casa. ¿Conseguirá que Metin le perdone?