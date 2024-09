Si Inci no hubiese sido asesinada ese día, ¿la historia de Ilgaz y Ceylin ahora sería diferente?

En la actualidad, Ceylin está muy disgustada tras encontrar un cadáver en el jardín de su casa. Cree que todos sus problemas comenzaron el día que murió su hermana y que juntos han construido su realidad, en torno a eso.

Sin embargo, Ilgaz considera que no estarían juntos si sus destinos hubiesen sido otros y que no pueden huir de su propio destino. Además, considera que no pueden luchar contra el pasado y pensar en otras alternativas.

A partir de ese momento, vuelven al principio de todo, pero no tal como sucedió si no, en un pasado alternativo en el que ambos son sospechosos de un mismo crimen.

Juntos intentan demostrar que ninguno de los dos es culpable y se cuentan lo que hicieron en realidad en esa noche en la que esa mujer fue asesinada.

¿Cómo hubiese ocurrido todo si Inci no hubiese sido asesinada ese día que su cuerpo sin vida apareció en el contenedor?