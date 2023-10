Ceylin tiene un plan para acabar con Yekta: "Voy a vengarme de él utilizando a Ömer”

Ilgaz se presenta en el despacho de Ceylin para pedirle explicaciones. El fiscal se ha enterado de que la abogada metió a Ayten, la inquilina de Metin, en el despacho de Yekta. Ella le dice que lo hizo para obtener información porque quiere desenmascarar al falso abogado sea como sea: “Ese tipo está obsesionado con nosotros”.

Además, la abogada le dice que su siguiente objetivo en este plan de venganza es Ömer porque cree que con su hijo podrá hacerle mucho daño. Además, el joven parece que empieza a tener un cierto interés en ella…

Ilgaz está dispuesto a luchar por Ceylin hasta el final para intentar reconquistarla y no quiere divorciarse de ella. Por eso, no puede soportar que el hijo de su mayor enemigo esté intentando acercarse a ella. Entonces, le pregunta si Ömer quiere algo con ella y le pide que no vuelva a acercarse a él: “Ese chico es peligroso”.

La abogada no piensa detenerse y le dice que le gusta que tenga esos celos porque es una actitud que nunca había visto en Ilgaz y eso le provoca una gran atracción hacia el que todavía es su marido.