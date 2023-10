Ceylin recibe una nueva amenaza... ¡Una esquela de Metin!

En la comisaría se respira mucho miedo desde que el coche de Ilgaz explotó a las puertas del edificio. El fiscal había sido amenazado previamente. Si no abandonaba el caso de la novia muerta, algo malo le pasaría.

Aunque la bomba no explotó cuando él estaba en el coche, el artefacto hirió a Pars y Metin que Afortunadamente, y tras el susto, sobrevivieron a dicho suceso. Ceylin y su familia le piden a Ilgaz que abandone el caso para que no haya desgracias, pero él no está dispuesto a hacerlo y quiere que se haga justicia.

Lo que no se imaginaban es habría otra amenaza. Ceylin recibe en su móvil… ¡una esquela de Metin! En ese mensaje pone ese mismo día como el día de su muerte. La abogada Erguvan va corriendo a contárselo a Ilgaz y Pars. El fiscal Kaya no puede creerse lo que está viendo y busca desesperado a su padre que no coge el teléfono. ¿Dónde estará Metin?, ¿Estará bien o su vida corre peligro?