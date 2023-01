Ceylin, a punto de besar a Ilgaz, se queda muy sorprendida con su reacción: “¿Me acabas de rechazar?”

Ceylin está muy emocionada. Por fin ha conseguido recuperar la memoria y ha recordado que ella no disparó a Engin.

Ilgaz y Ceylin ahora unirán sus fuerzas para que retiren los cargos contra la joven Erguvan e intentar descubrir a la asesina de Engin. ¿Será Laçin? Ilgaz también cree que Neva podría estar relacionada con el caso y Ceylin cree que Seda, que también declaró cuando Engin fue envenenado, podría ser otra de las sospechosas.

Ceylin no puede estar más agradecida a Ilgaz. Durante todo este tiempo no se separó ni un segundo de su lado y desde el principio creyó en su inocencia. ¡Estaba convencido de que ella no era la asesina de Engin!

La joven, sin poder ocultar sus sentimientos, por fin se lanza a besar a Ilgaz en los labios, pero él se aparta. “¿Me acabas de rechazar?”, le pregunta ella muy sorprendida. Pero parece que todo tiene una explicación. Ilgaz se justifica diciendo que no le está rechazando, pero que no quiere que su primer beso tenga como escenario la escena de un crimen. ¡Nuestro Ilgaz no puede ser más romántico!