Ceylin se desahoga con Eren tras su distanciamiento con Ilgaz: “No puedo tener una relación con él. Sé que lo destruiré”

El fiscal y la abogada se han convertido en auténticos desconocidos. Tras demostrar que Engin es el asesino de Inci, Ceylin ha decidido levantar un gran muro entre ellos, a pesar de que días atrás estuvieron a punto de dar un paso más en su relación. ¡Casi se besan!

Además, Ceylin se ha mudado al despacho que compartía con Engin, en el que no tiene ni luz ni gas, para no seguir viviendo bajo el mismo techo que Ilgaz, un comportamiento que el fiscal no acaba de entender. Además, legalmente siguen casados… ¿se divorciarán después de esto?

Eren va a visitar a Ceylin y le pregunta por qué ha decidido huir así de Ilgaz. La joven, con el corazón en la mano, le responde que todo le sale mal y que no quiere hacerle más daño porque por su culpa muchos están dudando de su profesionalidad como fiscal: “No puedo tener una relación”.

La abogada le confiesa que Ilgaz es luz y ella es oscuridad y que si siguen adelante le arrastrará hasta su triste oscuridad. “Él es perfecto, tanto que casi duele”, le dice entre lágrimas a Eren que se ha convertido en ese amigo que en estos momentos tanto necesita a su lado.

¿Se estará enamorando cada vez más Ceylin de Ilgaz?